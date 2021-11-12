لطيفة تُعلق على عرض "رحلة الست" لأم كلثوم بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة لطيفة، على عرض مسرحية "رحلة الست" لأم كلثوم بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعادت لطيفة، تدوينة للمستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏كم أتمنى من كل قلبي أن يصدح هذا العرض التاريخي في مهرجان قرطاج، وفي كل المهرجانات بل وفي العالم كله بعد موسم الرياض".

وجاء في تدوينة المستشار تركي آل الشيخ: "‏تشمل التذكرة دخول البوليفارد.. اليوم بدأ عرض رحلة الست لكوكب الشرق أم كلثوم.. لا تفوتونه".

‎بدأ عرض مسرحية "رحلة الست" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح بوليفارد ميوزك -مسرح كوكب الشرق، مساء الخميس 11 نوفمبر، ويُعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، ووصل سعر التذكرة شامل الضريبة لـ500 ريال.

مسرحية "رحلة الست" عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظافرها، حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.