محمد محمود عبدالعزيز ينشر صورة من زيارته لقبر والده في ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

زار الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، قبر والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، تزامنا مع ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 .

ونشر محمد، صورة لقبر والده، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وكان محمد محمود عبدالعزيز، كتب تدوينة سابقة عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيها: "12 نوفمبر 2016، الذكرى رقم 5 للرحيل، للفراق، لكل معاني الألم والاشتياق.. وآه وألف آه من الإشتياق".

وتابع: "نصيحة لو ليك حد بتحبه وواحشك أوي وما زال حي يُرزق روحله ماتكلموش في التليفون وملي عينك منه، شم ريحته واتكلم معاه في أي حاجة، استمتع بوجوده، ولو كان بعيد أوي وصعب تشوفه اتصل بيه، إسمع صوته وسمعه صوتك.. حسسه قد إيه هو مهم بالنسبالك وفارقلك، قوله إنك بتحبه حتى لو كانت الكلمة مالهاش مكان في الحوار".

وأضاف: "أما لو كان رحل إلى دار الحق.. اعمل زيي، اكتبله رسايل واتصل برقمه اللي ممكن يكون اتلغى بس حسس نفسك إنه لسه موجود لحد ما تروحله وتتقابلوا تاني في مكان مفيش فيه مكان للوجع أو الفراق.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.