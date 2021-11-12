"متعتي بالجلوس وحدي لا تعوض".. كندة علوش تُقارن بين ماضيها وحاضرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أجرت الفنانة كندة علوش، مقارنة ما بين ماضيها وحاضرها بخصوص الجلوس بمفردها وبين التواجد في المناسبات والاحتفالات.

وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر: "زمان كانت أسعد لحظاتي بصحبة الناس وكل ما كتروا زادت سعادتي بالمناسبات بالاحتفالات.. اليوم بلاقي سعادتي القصوى بمكان في طبيعة أو بأي مكان مريح وهادي لحالي أو مع عيلتي الصغيرة".

وأضافت: "أكيد بقضي أوقات رائعة مع الأشخاص اللي بحبهم، بس متعتي بالجلوس وحدي لا تعوض".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية "ضي القمر" بمسلسل "إلا أنا"، الحكايات بطولة كل من وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، جميلة عوض، ريهام عبدالغفور، درة، وعدد من الفنانين.