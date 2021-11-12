رانيا يوسف تستعرض “ايفون 13 برو ماكس” من الذهب الخالص.. فمن اهداه لها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:04 مساءً - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عن هدية قدمتها لها إحدى الشركات، بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن هاتف محمل «آيفون 13 برو ماكس»، من الذهب عيار 24، ومرصع بالإكسسوارات.

وقالت رانيا يوسف أن الهاتف يحمل اسمها، وأيضًا صورتها رفقة بناتها، كما أن ذاكرته 500 جيجا، مقدمة الشكر لتلك الشركة التي قدمته لها، معربة عن سعادتها بهذه الهدية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف نشرت فيديو جديد لها من الچيم حيث ظهرت ببدلة رياضية وهي تمارس العديد من العاب اللياقة البدنية وعلقت متحدية متابعيها «لسه بتروحوا الچيم والا مكسلين؟».. ليتفاعل معها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«عاش ياوحش».

ويعرض لـ رانيا يوسف حاليا الموسم الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»،على قناة «mbc4»، بعد عرض 3 مواسم ناجحة تفاعل معها الجمهور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت الفنانة في تصريحات لها، عن الموسم الرابع: «نرى عودة آدم حبيب فرح السابق، وعودة أنيسة مرة أخرى، وطرد شادى من الفندق». ولفتت «رانيا» إلى أن أحداث الموسم الرابع تشهد العديد من المفاجآت، وأشارت إلى أنها تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل «المماليك» المكون من 60 حلقة.

مسلسل «الآنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير «Jane The Virgin»، وقد انتهت الجهة المنتجة له من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالى 110 حلقات على مدار 3 سنوات.