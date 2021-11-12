شاهد.. مايا دياب ترقص احتفالا بعيد ميلادها الـ 41

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:04 مساءً - احتلفت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها الـ 41 بحضور مشاهير الفن والمجتمع، وذلك بعد إصابتها بتسمم حاد مؤخرًا.
ورقصت “دياب” خلال حفل عيد ميلادها على أغنيتها “أحلى كلام” أمام التورتة الخاصة
ويعد هذا الظهور هو الأول لماديا دياب بعد كشفها عن إصابتها بتسمم حاد دون ذكر سبب التسمم وهو ما أثار قلق جمهورها.
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