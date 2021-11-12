فيفي عبده في وصلة رقص مع انجي علي وماذا قالت عن انتشار شائعة وفاتها؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:04 مساءً - حلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم الفنانة إنجي علي عبر محطة نجوم إف إم.

وفقد نشرت انجي علي عدد من مقاطع اللقاء عبر حسابها على انستغرام، حيث ظهرت في احدها وهي ترقص مع فيفي عبده في كواليس الحلقة على أغنية حكيم “أيه اللي بيحصل ده؟”.

من ناحية اخرى، تحدتث فيفي عبده خلال اللقاء عن محبة الناس قائلة: “انا شفت الناس قد ايه بتحبني وقد ايه زعلانين على شاني وقد ايه لما قفلت التلفونات من اخر بلاد المسلمين يتكلموا عشان يتطمنوا عليها”.

كما تحدثت عن التعليقات على شائعة وفاتها حيث كتب بعضهم “الله يرحمها كانت ست كويسة” وتابعت “تخيلي قد ايه انا حبيت نفسي اني انا شايفة ده قدامي لان ده حسسني قد ايه انا محبوبة”.