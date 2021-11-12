شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلى: أحمد خليل اشترى لزوجتى الكتب الدينية واستشارته فى زواجنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة سهير البابلى عن تفاصيل علاقة زوجته والفنانة الكبيرة بالفنان الراحل الكبير أحمد خليل، حيث تزوج الفنان الراحل من الفنانة الكبيرة سهير البابلى لمدة عامين.

وقال طعيمة عن الفنان الكبير أحمد خليل "ده حبيبى وراجل محترم وفنان عظيم وراق، وعلاقته لم تنقطع بالأسرة بعد طلاقه من الحاجة سهير".

وكان الفنان الكبير أحمد خليل تحدث عن فترة زواجه بالفنانة سهير البابلى وهو فى بداية حياته الفنية، مؤكداً أن غيرته كانت السبب وراء الطلاق حيث كانت تسبقه فى الشهرة والنجومية، وأنه يكن لها كل احترام وتقدير رغم الطلاق.

وتحدث خليل فى حوار سابق مع الخليج 365 عن نيفين ابنة سهير البابلى الوحيدة بحب وأبوة كبيرة، مؤكداً أنها متدينة وإنسانة رائعة تربطه بها علاقة قوية.

وعن ذلك قال طعيمة لليوم السابع: "الفنان الكبير أحمد خليل اتظلم فى بداية حياته الفنية رغم إنه حصل على المركز الأول فى معهد السينما ولم يتم تعيينه ولم يحصل على أدوار تتناسب مع موهبته الكبيرة، ورغم ذلك كان يحرص على تقديم فن هادف وراق فى كل أعماله".

وتابع زوج ابنة سهير البابلى: "الفنان أحمد خليل هو الذى اشترى لنيفين زوجتى الكتب الدينية والتفاسير وساعدها على أن تتثقف الثقافة الدينية السليمة، ونيفين كانت متدينة بالفطرة لكنه أرادها أن تكون المتدينة المثقفة ولم تنقطع علاقته بها حتى بعد طلاقه من والدتها الفنانة سهير البابلى وحتى وفاته".

وأضاف طعيمة "عندما تقدمت للزواج من نيفين ورغم أن الفنان أحمد خليل كان قد انفصل عن والدتها، إلا أن نيفين حرصت على استشارته فى زواجنا، وقالت له رضا من بلدك وعاوزة رأيك، وبالفعل أشاد بى وبعائلتى ونصحها بالموافقة على الزواج، ولم تنقطع علاقته بنا حتى وفاته".