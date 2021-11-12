شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يوزع بيتزا فى يوم قدامى المحاربين لشكرهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر على الاحتفال بيوم المحاربين القدامى، الذى يوافق يوم 11 نوفمبر وتحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، بتوزيع بعض قطع البيتزا على كل المحاربين القدامى برفقه ابنه.

ونشر شوارزنيجر، صورا عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر فيها وهو يقدم قطع البيتزا، ليوجه رسالة قائلاً "هذا الصباح كنت أستعد للقيام بمهمة يوم المحاربين القدامى، الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، توقفت فى مكان البيتزا المفضل لدى، وحصلت على البيتزا لجميع رجالنا ونساءنا العظماء فى صف المحاربين القدامى، وكان لدى أفضل وقت لشكرهم جميعًا على خدمتهم، لن تكون أرض الفرص للمهاجرين مثلى بدون قدامى المحاربين الرائعين لدينا، من فضلك اشكر المحاربين القدامى الذين تعرفهم، ليس فقط اليوم، ولكن كل يوم".

وشارك شوارزنيجر، متابعيه وجمهوره مؤخراً، وهو يستقل سيارته الضخمة التي تنتمى لنوعية "هامفى" وهو في رحلة استرخاء عبر سانتا مونيكا.

من ناحية أخرى سبق وشارك أسطورة هوليوود أرنولد شوارزنيجر، متابعيه وجمهوره، بصورة ظهر فيها مع تمثال رئيس الوزراء الأشهر فى بريطانيا ونستون تشرشل، وأحد أهم السياسيين فى أوروبا فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى.