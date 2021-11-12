شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز من أمام قبر والده: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى الخامسة لوفاة والده الساحر محمود عبد العزيز الذى فارق دنيانا فى نوفمبر من عام 2016، وتحل ذكرى وفاته اليوم الجمعة، حيث نشر صورة من أمام قبر والده، أثناء زيارته له.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



قبر محمود عبد العزيز

وولد النجم الكبير محمود عبد العزيز فى 4 يونيو 1946، واستطاع عبر مشواره الفنى تقديم أعمال مميزة حازت على إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى، فالراحل اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، حيث قدم العديد من الروايات لكبار الكتاب.



قبر محمود عبد العزيز

لم يكن "الساحر" مجرد فيلم قدمه النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز يحمل نفس الاسم، لكنه لقب يعنى الكثير؛ فعندما تشاهد فقرات "الساحر" فى عروض السيرك، تصيبك الدهشة لما يصدر منه من أعمال خارقة، كذلك محمود عبد العزيز تصيبك نفس الدهشة وهو يتحول من شخصية إلى أخرى، قادر على إضحاكك كما أنه قادر على إبكائك، فارس أحلام الكثير من الفتيات كما أنه مَعلم فى الحارة الشعبية، وطنى وخائن، ضابط وتاجر مخدرات، باشا وأبله، فكانت شخصياته تمثل الشىء وعكسه، وهذا التنقل السلس والممتع بين الأدوار ساهم بقوة فى تخليد اسم محمود عبدالعزيز واحدًا من أهم ممثلى السينما والدراما المصرية عبر تاريخها.

رغم وسامته التى ميزته وجعلته أحد "جانات" جيل السبعينيات، إلا أنه رفض أن يظل حبيس تلك الشخصية التى تمتلك الشعر الأصفر والوجه الأبيض في فيلم "حتى آخر العمر" على سبيل المثال، وقرر أن يتقرب للجمهور بأعمال مختلفة، تنقله من صورة "الجان"، إلى الممثل الشامل الذى يستطيع تقديم أدوار مختلفة، سواء كانت كوميدية أو تراجيدية، بإتقان ونجاح.