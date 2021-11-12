شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للساحر محمود عبد العزيز فى ذكرى رحيله الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، لكن ظلت أعماله خالدة ولا يمكن أن ينساها أى مشاهد، ونستعرض خلال التقرير التالى صور نادرة للراحل محمود عبد العزيز فى مراحل عمرية مختلفة.

النجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته: "الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".

بلغ عدد أفلام محمود عبدالعزيز نحو 84 فيلماً، قام فيها بدورالبطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو "البنت الحلوة الكدابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.

تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى، وهى "جيجى زويد"، واستمر زواجهما قرابة 20 عاما ورزقا بولدين محمد وكريم، اللذين يعملان بمجال التمثيل، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى دون الإعلان عن الأسباب والتفاصيل، قرر بعد فترة الزواج من الإعلامية بوسى شلبى التى عاشت معه حتى وفاته.



محمود عبد العزيز

الساحر و كريم محمود عبد العزيز



الساحر



محمود عبد العزيز فى حفل زفافه



محمود عبد العزيز و فاروق الفيشاوى