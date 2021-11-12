شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يدعم شاكوش بعد قرار منعه من الغناء: فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب عمر كمال على دعم حسن شاكوش فى أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائى بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، حيث نشر عمر كمال فيديو قصير عبر حسابه بموقع فيس بوك تهنئة من حسن شاكوش لعمر كمال بعد كليب أغنية "ضيعنا" التى يغنيها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وعلق عليه عمرو كمال "شاكوش مصر .. حبيبى وروح قلبى وشريك نجاحى .. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تانى".

وأضاف عمر كمال: "إنت نص أغانى أفراح مصر إنت اللى عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبى".



عمرو كمال يدعم حسن شاكوش

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قد قرر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور، وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصرى الذى ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتى مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم فى مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، لكن تداول بعدها فيديو لحسن شاكوش أثناء إحدى الحفلات وقال خلالها: "لو رب البيت طبال بنته بتطلع رقاصة"، ما أثار الجدل والاستياء بشكل كبير، خاصة أن الطبالين هم فئة كبيرة ومهمة ولهم كل الاحترام.

وبناء عليه ظهر نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر، وصرح: "إحنا مش ناقصين فى الوسط الفنى هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش"، مما يعنى التوقف النهائى لحسن شاكوش ومنعه من الغناء فى مصر.