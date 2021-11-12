حُجِبَت الزيارات عنه.. تفاصيل وضع زهير رمضان الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت نفابة الفنانين في سورية على الأخبار التي طالت صحة رئيسها الفنان زهير رمضان وسط جدل كبير حول تدهورها، زات منها غيابها عن الظهور منذ فترة ليست بالقصيرة.

وقالت النقابة في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك: “نقيب الفنانين في سورية الاستاذ زهير رمضان يمر بعارض صحي (التهاب رئة) وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء التام بإذن الله. وشكرَ الاستاذ زهير جميع من يريد الاطمئنان عنه ولكنه لا يستطيع التكلم او المراسلة بسبب وضعه الصحي. وحرصاً من الاطباء على صحته حُجِبَت الزيارات عنه لحين شفاءه التام وعودته إلى الساحة الفنية بخير”.

وكان رمضان اعتذر بسبب المرض عن عدم حضور جنازة وعزاء الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي وافته المنية في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) عن عمر ناهز 88 عاماً.