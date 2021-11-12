تدخل حكومي لعلاج الفنان الكويتي فيصل بوغازي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري إصداره توجيهات بمتابعة الحالة الصحية الخاصة بالفنان فيصل عبدالله البليس الشهير باسمه الفني فيصل بوغازي، إثر تدهور صحته بسبب ورم في رئتيه، لا سيما أنّه يعيش بكلية واحدة، وببطارية في قلبه، إلى جانب أمراض مزمنة كالسكر وضغط الدم.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مسؤولي وزارة الإعلام أن “الوزارة ستقوم بتلبية أية احتياجات يريدها الفنان خلال وضعه الصحي، طالبين منه تزويدهم بالتقارير الطبية لعمل اللازم حتى لا يتفاقم وضعه الصحي”.

ومن أبرز أعمال فيصل بوغازي في الدراما التلفزيونية مسلسلات: “سليمان الطيب”، و”بو هباش”، و”دلق سهيل” و”بوقلبين“، و”زمان الإسكافي”، و”عيال بوسالم”، و”واي فاي”.