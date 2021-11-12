زندايا.. أصغر أيقونات الموضة وأكثرهنّ ابتكاراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت النجمة الأميركية زندايا لقب “أيقونة الموضة للعام 2021” في حفل توزيع جوائز مجلس مصممي الأزياء في أميركا CFDA Awards الذي أُقيم مؤخراً في مدينة منهاتن. وهذا ما يجعلها أصغر مستلم لهذه الجائزة المرموقة في مجال الموضة.

استطاعت زندايا أن تحصد جائزة أيقونة الموضة عن عمر 25 عاماً فقط، مما يجعلها أصغر من استحقّها، وقد سبقها على استلامها أسماء متألقة في عالم النجومية، أمثال: جنيفر لوبيز، ونعومي كامبل، وبيونسيه، ولايدي غاغا، وريهانا. مسيرتها الفنيّة بدأت في العام 2010 عندما أصبحت إحدى نجمات عالم ديزني وسرعان ما تحوّلت إلى نجمة متكاملة تميّزت بحضورها الآسر في مجالات عرض الأزياء، والتمثيل، والغناء، والرقص الاستعراضي.

فيما رسمت لنفسها شخصيّة مميّزة بمساعدة خبير المظهر لاو روتش الذي يُعرف بميله إلى المغالاة والمبالغة في مجال الأناقة. وهذا ما أكسبه شهرة كبيرة بين النجمات العالميات أمثال سيلين ديون وآن هاثاواي الذي اهتمّ بتجديد إطلالاتهن. وهو نجح في أن يقدّم زندايا بإطلالات متنوّعة استحضرت شخصيّة سندريللا حيناً وجان دارك حيناً آخر، بالإضافة إلى الإطلالات الهوليوودية المثيرة أو الصبيانية العصرية.

وقد برعت زندايا في كل مرة في أن تتألق بحضورها كما تمتّعت بجرأة ساعدتها على التجديد في إطلالتها وإطلاق صيحات مبتكرة بكل ثقة. وهذا ما يجعلها تستحق عن جدارة لقب أيقونة موضة بشهادة الخبراء، والجمهور، ومتابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي الذي يفوق عددهم 150 مليون شخص.