إعلامية مصرية تثير الجدل: أين ذهبت مقتنيات أحمد زكي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الإعلامية بسمة وهبة خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها “90 دقيقة” الذي يُعرض عبر قناة “المحور”، عن الفنان الراحل أحمد زكي مؤكدةً أنه كان ضيفاً خفيفاً على الحياة، وفناناً عبقرياً ترك علامة وأثراً كبيراً في كل بيت مصري من خلال أعماله الفنية إذ قالت: “لكم أن تتخيلوا أن أحمد زكي عاش حياته كلها تقريباً نزيلاً في الفنادق، عنده شقة واتنين لكن مكانش بيفضل يقعد فيهم علشان ميحسش إنه لوحده”.

وأضافت أن إحساس الوحدة وعدم الاستقرار الذي عاشه الفنان الراحل كان كالميراث الذي انتقل إلى نجله الفنان الراحل هيثم زكي، والذي حلّت ذكرى وفاته منذ أيام قليلة، إذ انتهى به المطاف إلى العيش وحيداً في آخر سنتين من عمره.

وكشفت وهبة أن أحمد زكي ونجله توفيا، لكن ذكراهما ستبقى في قلوب المصريين، قائلة: “الفنان أحمد زكي اللي عاش ضيف واضح كمان إنه حتى مقتنياته هي كمان كأنها ضيفة في الدنيا دي زيه، خصوصاً لما نسأل ونقول هي راحت فين؟ وهنا عايزة أقول إنه في عادة إنسانية كده، أظن إن أول ناس عملوها كانوا الفراعنة، وهي أننا دايماً تخليداً وتقديراً واحتراماً للراحلين من الشخصيات المؤثرة في حياتنا بنحتفظ بمقتنياتهم وأي حاجة اتبقت منهم”.

كما أشارت إلى عدم وجود متحف يضم مقتنيات الراحل، رغم وفاته منذ نحو 16 عاماً، موضحةً: أين متحف أحمد زكي؟ وأين مقتنياته؟ ما ذكرني بهذا الأمر، الأحاديث الكثيرة التي أثيرت مؤخراً بشأن متعلقاته، فالبعض قال إنها بيعت وستنتقل إلى دولة أخرى، وهناك من يقول إنها أُهدرت، وهناك اتهامات من بعض أفراد أسرة الفنان الراحل لنقابة المهن التمثيلية بإهدار تلك المقتنيات”.

وتابعت بسمة وهبة حديثها معبّرةً عن حزنها: “أمر محزن للغاية، لأن فنان بقيمة وقدر أحمد زكي لم يكن هناك شيء واضح ومحدد بشأن مصير مقتنياته”، ومشدّدةً على أنه فنان يستحق الاحتفاظ بمقتنياته في مكان يليق بها تخليداً لذكراه، كما أنها تُعَد جزءاً أصيلاً من تاريخ السينما المصرية.