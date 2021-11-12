رسالة مؤثّرة من دنيا سمير غانم بعد تكريم والديها في المهرجان القومي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها على “إنستغرام” مجموعة من الصور التي التُقطت لها أثناء حضور تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وعلّقت دنيا على الصور برسالة مؤثرة قالت فيها: “رجوعاً لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأنني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا وبالذات من الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا… شكراً للمهرجان القومي للمسرح المصري على التكريم، وشكراً لجميع التكريمات أشكركم على تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب… شكراً لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده”.

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم علّقت على تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة”، لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، قائلةً: “ألف مبروك فيلم “فرق خبرة”، بالتوفيق يا رب لكل صنّاع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.