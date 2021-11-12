فيفي عبده عن رقصها على السوشيال ميديا: “فكرت أعيش في الترب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دأبت الفنانة المصرية فيفي عبده في الفترة الأخيرة على نشر فيديوهات تظهر فيها وهي ترقص بإطلالات مختلفة، ما عرضها للانتقادات والهجوم من قبل بعض الجمهور.

وخلال حوارها مع المذيعة إنجي علي ببرنامج أسرار النجوم في إذاعة نجوم FM، أعربت فيفي، عن استيائها من الهجوم الذي تتعرض له قائلة: “اللي بعمله على السوشيال ميديا مش هي الحالة اللي أنا عايشاها، أنا بدِّي الناس طاقة إيجابية، لكن أنا بتحاوطني طاقة سلبية كتير، وفكرت أروح أعيش في الترب من كتر الطاقة السلبية، بوصي التربي من دلوقتي بقوله هتعيش عيشة عمرك معايا، بقينا كل شوية نفتح السوشيال ميديا ونقول البقاء لله لناس كتير”.

وتابعت: الفترة اللي فاتت كانت صعبة كل شوية خبر فلان مات، فلانة ماتت، الواحد مبقاش عارف يعمل إيه”.

وعن حبها للموسيقى قالت: “لما أسمع المزيكا بحس إني عايشة، بقول إزاي الناس دي بتكتب الكلام الحلو ده”.