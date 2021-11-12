محمد رمضان يعصي أوامر الموسيقيين.. هاني شاكر: حذّرته من خلع ملابسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع برنامج MBC trending المذاع على قناة mbc4، أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الفنان محمد رمضان تعهد أمامه بالفعل بعدم خلع ملابسه على المسرح، لكنه لم يلتزم بهذا الإقرار.

وقال: “محمد رمضان من حفلتين مضى الإقرار وقال هلتزم باللبس بس الواضح إنه ملتزمش بيه بعد كده”.

وعن مصير محمد رمضان قال: “إحنا مش جهة منع في النقابة بس فيه جهة مسؤولة عن الكلام اللي بيقوله واللبس اللي بيلبسه وهي المصنفات الفنية ودي تابعة للدكتور خالد عبد الجليل، وهو لديه الضبطية القضائية اللي يقدر ينفذ بيها القرارات دي.. بالنسبة لي كنقابة أنا بعطي تصريح بالغناء ومحمد رمضان عضو نقابة مينفعش أقوله متغنيش”.

وأضاف: “كلامه ولبسه مش مناسبين وعملت ده كسابقة مني لخوفي على محمد رمضان وعايز أنصحه بالأصلح والأجمل والأشيك بس هو ملتزمش، واللون الذي يظهر به هو لون استعراضي ولكن مش كل حاجة بتحصل خارج مصر لازم نعملها هنا”.

وأكد هاني شاكر، أن أغاني محمد رمضان كلها ما هي إلا تفخيم وتمجيد في نفسه، وتقابلنا سويا في أحد الأماكن وقولت له خد بالك من كلامك على المسرح.