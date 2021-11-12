تامر حسني بحفل أسطوري في الرياض.. “ملهم الأجيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني ليل أمس حفلًا غنائيًا كبيراً ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض والفعاليات الفنية بالمملكة العربية السعودية.

الحفل أقيم على خشبة مسرح أبو بكر سالم، إذ أضاء تامر حسني سماء الرياض بحضور الآلاف من محبّيه. وقدّم نجم الجيل خلال الحفل مجموعة كبيرة من من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية السينغل التي طرحها مؤخرًا “صعبة”، والتي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

وشهد الحفل حضور شخصيات بارزة، على رأسهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، وسفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، الذي شارك الجمهور على السوشيل ميديا بمقتطفات من الحفل وعلّق عليها واصفًا تامر حسني بـ”ملهم” الأجيال.

كما نشر “لودوفيك بوي” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة تجمعه مع زوجته بالفنان تامر حسني في كواليس الحفل وعلّق قائلًا: “سعدنا أنا وزوجتي إستال بلقاء النجم المصري تامر حسني بعد حفله الرائع في البوليفارد سيتي ، في العاصمة السعودية ، في إطار موسم الرياض. تشرفنا!”. ليرد عليه تامر قائلًا: “تشرفت بإستقبالكم لي من قبل سعادتكم و حرمكم المصون ، الحفل رائع بتشريفكم و تشريف اهل الرياض الكرام الغاليين على قلبي”.

بعد الحفل شارك تامر حسني المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من السهرة، وعبّر عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي مجددًا وقال: “الف شكر لكل الشعب السعودي الراقي، تشرفت بكل هذا الحضور الرائع شكراً الشعب السعودي العظيم شكراً جمهور الرياض الغالي المحترم”.

كما شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على حضوره الحفل، قائلًا: “تشرفت بحضور معالي المستشار ترك آل شيخ و لإختياره لحفلتي لتكون اول حفل يحضره هو وسط الجماهير الغاليه بموسم الرياض وجودك شرفني معالي المستشار”.

إلى جانب النجاح الجماهيري، حقق تامر حسني نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاغ “#تامر_حسني_في_الرياض” التراند، خصوصًا أن هذا الحفل نفذت تذاكره بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها في الأسواق، وقبل أيام من موعده المحدّد، فقام عدد كبير من محبّيه بتداول فيديوهات له من الأغاني التي قدمها على المسرح.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني الاستثنائي مع صدور أحدث أغنياته “يا فرحة” من كلماته وألحانه وتوزيع علي فتح الله. وكليب الأغنية تولى إخراجه تامر حسني بنفسه أيضًا في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن.

ويتصدّر كليب “يا فرحة” منذ صدوره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” بأكثر من 7 ملايين مشاهدة، كما يتصدّر اسم الأغنية محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر في مصر، والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.

كما أطلّ تامر في الإعلان الجديد لشركة الإتصالات المصرية “أورانج”، والذي حمل شعار “رحرﺡ ومتحسبهاش”. قدّم “حسني” بأفكار إبداعية مميّزة، 3 شخصيات لنماذج مختلفة من قلب الواقع، وجسد معانات هذه الشخصيات مع الباقات المحدودة التى لا تلبي احتياجاتهم من الإنترنت، كما ظهر بشخصيته الواقعية كفنان؛ ليخرج مجددًا عن المألوف بعالم الإعلانات التلفزيونية، في أضخم إنتاح لإعلان دعائي في مصر والوطن العربي.