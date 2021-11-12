شكرا لقرائتكم خبر عن هند رستم..أقنعت شاهين بالتمثيل ووافقت تمثل ببلاش ورفضت بطولة أمام العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى 90 عاما على ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 12 نوفمبر من عام 1931، هند رستم الفنانة التى تشع جاذبية وجمال وذكاء وموهبة، والتى كتب عنها أدباء الغرب والشرق وتحدثت عن موهبتها الصحف العالمية، وتميزت طوال حياتها بقوة شخصيتها وموهبتها حتى وهى فى بداياتها الفنية.

استطاعت هند رستم خلال مشوارها الفنى أن تجسد شخصيات الفتاة اللعوب والبنت الشعبية والمرأة الأرستقراطية والسيدة الصعيدية والراهبة والراقصة والمعلمة -بضم وفتح الميم- ولذلك رأت فى وصفها بملكة الإغراء ظلم لها لأنها لم تنحصر فى أدوار الإغراء فقط.

ووقفت هند رستم أمام عمالقة الفن وشاركت نجوم جيلها والجيل السابق واللاحق لها بطولات العديد من الأفلام، وكان للفنانة الكبيرة رؤية دائما ً فيما تقدمه من أعمال فنية، لدرجة أنها رفضت البطولة امام العندليب فى فيلم أبى فوق الشجرة حيث كانت المرشحة الاولى للقيام بالدور الذى قامت به فيما بعد الفنانة نادية لطفى.

وترجع هذه القصة إلى رغبة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فى مشاركة هند رستم بفيلم أبى فوق الشجرة حيث عرضت بطولة الفيلم على هند رستم ولكن بعد عدة جلسات اعتذرت الفنانة الكبيرة عن المشاركة بالفيلم.

وكشفت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم فى تصريحات لليوم السابع أسباب رفض هند رستم البطولة أمام العندليب، قائلة : "والدتى شاركت الموسيقار الكبير فريد الأطرش بطولة أكثر من عمل سينمائى، وعندما رأى عبدالحليم نجاح أفلامها مع فريد أرسل لها سيناريو أبى فوق الشجرة لتقوم بالدور الذى قامت به الفنانة نادية لطفى فيما بعد".

وأوضحت ابنة هند رستم أن السيناريو لم يعجب والدتها، خاصة أنها كانت قبله قامت ببطولة فيلم شفيقة القبطية وهو دور راقصة، ولكن أقنعها المخرج حسين كمال أنه سيتم حذف المشاهد التى لا تريدها بالفيلم.

وأضافت: "أثناء التحضير اعترضت والدتى على أحد المشاهد، حيث كان من المفترض أن ترقص وعلى خصرها مرآة صغيرة يظهر فيها وجه عبدالحليم، وقالت إزاى يظهر وجه عبدالحليم على بطنى، ورأت أمى أن هذا المشهد غير مناسب، واعترضت على كم القبلات التى يحويها الفيلم وقالت: ليه أتباس فى الفيلم 70 بوسة؟ ورفضت المشاركة فى الفيلم".

وتابعت: "رفضت أمى المشاركة فى الفيلم رغم أنه كان سيضاف إلى رصيدها أنها شاركت العندليب البطولة، كما رفضت الأجر الذى عرضته عليها شركة صوت الفن، ووقتها زعل منها عبدالحليم جدا وتعجب أن ترفض البطولة أمامه، لكن أمى لم تكن تقبل سوى الدور الذى تقتنع به".

كما كشفت ابنة هند رستم أن والدتها أقنعت المخرج يوسف شاهين بالتمثيل لأول مرة فى فيلم باب الحديد، موضحة : «كان الفنان صلاح منصور هو المرشح لأداء دور قناوى، ولكنه كان مسافرا فاقترحت والدتى على يوسف شاهين أن يقوم بهذا الدور وأقنعته وحقق نجاحا كبيرا فى هذا الدور».

وتميزت الفنانة الكبيرة هند رستم بالجدعنة والمواقف الطيبة مع زملائها فى الوسط الفنى وغيرهم، وبحرصها على الوقوف إلى جوارهم لدرجة أنها أحيانا كانت تتنازل عن أجرها أو جزء منه، ويمكنها أن تمثل دور صغير بالفيلم غذا اقتنعت بالقصة والدور.

ومن بين هذه الأدوار دور بطولة كانت ستقوم به الفنانة الكبيرة هند رستم، مجاناً بل كانت ستتكلف هى بنفقات الملابس ، حيث كانت مارلين مونرو الشرق مرشحة لبطولة فيلم "الجنة تحت قدميها" قبل أن تؤدى هذا الدور الفنانة فردوس عبدالحميد.

وكان المخرج حسين حسن الإمام هو منتج الفيلم، و هند رستم هى المرشحة للبطولة وبالفعل وافقت على بطولة الفيلم لدرجة أنها لم تتحدث معه، وقالت له: "إن لوالدك المخرج الكبير حسن الإمام فضل اكتشافى فى السينما وفضل إعادتى لها بعد 7 سنوات اعتزال، لذلك فأنا أقدم هذا الفيلم كهدية له".

وكان حسن الإمام هو كاتب السيناريو ومخرج الفيلم، وعندما علم بما فعلته هند رستم قابلها وشكرها، ثم طلب منها أن تستلم منه مبلغ ألف جنيه، كذفعة لحساب الملابس التى سترتديها فى الفيلم، بعد أن قدمت دورها في البطولة كهدية، ولكن فوجئ المخرج الكبير بالفنانة الكبيرة تقول له: "الدور كان هدية لك وتمن الملابس هدية منى لحسين لأنه ينتج لأول مرة"، وأصرت هند رستم على موقفها وشكرها حسن الإمام.

ولكن رغم كل هذا شاءت الأقدار ألا تقوم هند رستم ببطولة الفيلم، فقبل تصويره بأيام أصيبت هند رستم بمرض الصفراء وتم تأجيل تصوير الفيلم لمدة أسبوع، ولكن ظلت هند تعانى من بعض الآلام فاستأذنها حسن الإمام للاستعانة بفردوس عبد الحميد للقيام بالدور بدلاً منها، ورحبت هند بذلك حتى لا يتعطل تصوير الفيلم وقتًا أطول، وقالت: "طبعًا ولكن لن أنسى أن لك عندى دور بطولة هدية سأقدمه لك بعد شفائى"