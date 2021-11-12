شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ينشر صورة مع والديه الراحلين.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة من دولاب الذكريات تجمعه مع والدته ووالده اللذين رحلا عن عالمنا، حيث يظهر الرداد وهو في مرحلة الطفولة برفقه ابويه، ليوجه دعوة لهما قائلاً "اللهم بحق هذه الجمعه المباركة اللهم إسقيّ قبر أمي و أبي برحمتك وعفوك ورطبه بماء الجنة اللهم اجعل أدعيتنا تتهافت عليهم وهم في فرح مستبشرين".

وأضاف الرداد على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام "اللهم عوضهم عن فناء الدنيا بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض ونعيم لا يزول وجميع موتانا وموتى المسلمين، الله يرحم أبى وأمى ويغفر لهم، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لهما وقراءة الفاتحة".



حسن الرداد مع والديه الراحلين

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

ودارت أحداث "توأم روحى" في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.