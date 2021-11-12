شكرا لقرائتكم خبر عن "فى انتظار بابا".. 5 مسرحيات تكرر فى عناوينها لقب "بابا".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن لقب "بابا" من أكثرالألقاب حظًا وشيوعًا فى الاستحواذ على عدد من عناوين العروض المسرحية قديمًا وحديثًا، وآخرهم مسرحية "فى انتظار بابا"، التى يستعد المخرج المسرحى الكبير سمير العصفورى لافتتاح أول أيام عرضها قريبا، والعرض مأخوذ عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس، ويقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التى تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف، كما أن العرض يحمل العديد من المفاجآت حسبما صرح أبطاله.

وسبق عرض "فى انتظار بابا" عدد من المسرحيات تكرر فى عناوينهم لقب "بابا"، نستعرض بعضهم خلال السطور التالية:

“دول عصابة يا بابا”

يأتى على رأس قائمة الأعمال المسرحية التى تضمنت لقب بابا فى عناوينها، مسرحية “دول عصابة يا بابا” إنتاج عام 1982، وهى من بطولة محمد نجم، وحيد سيف، محمد ماهر، نبيلة السيد، زكريا موافى، تأليف طارق عبد الجليل، إخراج شاكر خضير.



مسرحية "دول عصابة يا بابا"

“بابا عايز كده”

وفى عام 1992 أنتج عرض مسرحي بعنوان “بابا عايز كده”، وهو من بطولة وحيد سيف ، سميرة صدقى، أشرف عبد الباقى، نهلة سلامة، غريب محمود، تأليف مجدى الإبيارى، إخراج أشرف زكى.



مسرحية "بابا عايز كده"

“لما بابا ينام”

أنتجت المسرحية عام 2002، وهى آخر مسرحيات النجم الراحل علاء ولى الدين حتى أنه توفى أثناء عرضها حتى قبل تصويرها تلفزيونياً، وتدورأحداثها حول الأب المتزمت “عجلان”، والذى يربى أولاده مرتضى بحزم شديد، وتلتحق نشوى بالعمل لديهم كطباخة فيقع الجميع فى حبها بمن فيهم الأب نفسه وتنقلب حياة الأسرة كلها، بينما يلعب علاء ولى الدين دور سائق عجلان الذى يحاول مساعدة الأسرة على التخلص من حالة التزمت والتقلب التي تعيشها.

المسرحية من بطولة علاء ولى الدين ويسرا وحسن حسنى وأشرف عبد الباقى وهشام سليم، تأليف أحمد عوض، إخراج خالد جلال.



مسرحية "لما بابا ينام"

“بابا جاب موز”

كما تنضم إلى القائمة مسرحية النجم الراحل طلعت زكريا، والتى حملت عنوان “بابا جاب موز”، وعرضت لأول مرة عام 2014، تدور قصتها حول تاجر موز له أربعة أبناء، توافيه المنيّة وتنشب بينهم الخلافات والصراعات المتعددة حول الميراث وغيره، وهى من بطولة طلعت زكريا ورانيا فريد شوقى وإدوارد وطارق الإبيارى وإيمان السيد ومروة عبد المنعم، تأليف أحمد الإبيارى، إخراج أشرف زكى.



مسرحية "بابا جاب موز"

“بابا حبيبى"

فى عام 2019 افتتح العرض المسرحى الغنائى “بابا حبيبى” بمسرح الطفل بأكاديمية الأوبرا ببورسعيد، وتدور أحداثه حول الطفل أسر المتمرد دائما على آراء وتعليمات والديه، ما جعله يفكر فيما تمناه أن يرسم شخصية لوالديه ينفذان كل طلباته ورغباته الدائمة فى الاشتراك فى الرحلات وشراء ما يطلبه، إلى أن تنتهى الأحداث بندمه عما يفعله من أخطاء وتحمله هو وأصدقائه بعض الصعوبات.

المسرحية بطولة ناصر سيف ومونيا وحسان العربى ونجوم المسرح البورسعيدى السيد زكى، يحيى الدسوقى، هاجر محمد، آلاء مجدى، ليلي عبد القادر، محمود ساسا، وبمشاركة الأطفال سليم السفطى، حنين فهمى وعدد أخر من الفنانين، تأليف سامح الرازقى، إخراج محمد الدسوقى.