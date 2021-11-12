مجدي صبحي عن "رحلة الست" في موسم الرياض: افتتاح ناجح ومنقطع النظير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الخميس على مسرح البوليفارد في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض افتتاح أولى ليالي العرض المسرحي "رحلة الست"، الذي يحكي سيرة الفنانة الكبيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم.

وعقب انتهاء الليلة الأولى، كتب الفنان مجدي صبحي أحد أبطال العرض، والذي يجسد شخصية "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب، عبر موقع فيسبوك: "افتتاح ناجح ومنقطع النظير وتهافت جماهير المملكة العربية السعودية لمسرحية حياة الست أم كلثوم، تحية كبي لكل فنان صغيرا وكبيرا من نجوم مصر العظماء، تحية كبيرة لمجموعة فناني الاستعراض العظماء بقيادة المبدع محمد شفيق".

وتابع "تحية كبيرة لمجموعة انتاج هذا العمل الفني العظيم اجتهاد غير عادي، تحية كبيرة لهيئة الإخراج العباقرة بقيادة المخرج العظيم المبدع العبقري بفنه وبأخلاقه هشام جابر، وأخيرا من كل قلبي شكرا للمنتج الفنان الكبير محمد فوزي. والمنتج الكبير أحمد فوزي على هذا العمل الفني الرائع ويحمل اسم مصر، شكرا لكم جميعا".

مسرحية "رحلة الست" عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظافرها، حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.

وكان مصدر خاص كشف لمصراوي، أن شخصية أم كلثوم تجسدها خلال الأحداث 4 ممثلات مصريات في مراحل عمرية مختلفة.

وتتضمن الأحداث ظهور عددا كبيرا من الشخصيات في حياة "الست" والتي ساهمت في صناعة نجوميتها واسمها الكبير.

ويظهر ضمن الأحداث بليغ حمدي، ويجسد القصبجي الفنان أحمد مصطفى، كما يظهر الشيخ زكريا ويجسده الفنان ياسر عزت، أما موسيقار الأجيال يلعب دوره الفنان مجدي صبحي.

ويخرج العرض المخرج اللبناني هشام جابر ويساعده في التنفيذ فريق مصري يتضمن عددا من المخرجين الشباب.