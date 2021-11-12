صور من كواليس مسرحية "عائلة تس" لبيومي فؤاد في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سافر فريق عمل مسرحية "عائلة تس"، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في موسم الرياض، إذ من المقرر افتتاح العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويشارك في بطولة العرض: بيومي فؤاد، أوس أوس، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفي خاطر، بيومي فؤاد، محمد سلام، مصطفي البنا، دانا حلبي، إنتاج شركة iconic Production للمنتجة آلاء الغزالي، منتج فني فاطمة هنيدي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور دكتور محمود سامي، إضاءة أحمد الدبيكي، مدير الفرقة رشدي سلامة، مدير المسرح إسلام سالم، تصميم ملابس دكتور خالد عبدالعزيز استعراضات مصطفى حجاج، مخرج منفذ خليفة، ألحان إسلام زكي وإخراج أوتاكا.

وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على مسرح محمد العلي ابتداء من يوم الثلاثاء ١٦ نوفمبر.