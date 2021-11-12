حنان مطاوع تشارك جمهورها صورًا جديدة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها وجمهورها، صورا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت حنان الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها .

وعلقت الفنانة مي كساب على إطلالتها قائلة "قمر يا قلبي"، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "ست الناس كلها"، "السلطانة حنان"، "ضحكتك حكاية"، "قمراية يا حنان"، "زي القمر".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركها بالعمل الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان طارق لطفي، الفنان خالد الصاوي، والفنان فتحي عبدالوهاب .