شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة صانع البهجة الفنان يونس شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة صانع البهجة الفنان يونس شلبى والذى رحل عن عالمنا عام 2007 وما زالت أعماله حاضرة في أذهان الجمهور، خاصة أدواره فى المسرح مع الزعيم عادل إمام أحمد زكى وسعيد صالح فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، و"العيال كبرت"، فمازالت ايفيهاته فى أذهان الجماهير حتى الأن، حيث درس يونس بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة، وجذب الانتباه بدور منصور فى المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكى وعادل إمام.

قدم يونس شلبى في الدراما دوره الأشهر حينما لعب صور بوجي الشهير بمسلسل "العرائس"، وغيرها عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.