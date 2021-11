شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون دولار لـ فيلم الفانتازيا The Green Knight قبل وصوله باقى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الفانتازيا The Green Knight، إلى 18 مليون و 873 ألف دولار منذ طرحه يوم 30 يوليو الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 17 مليون و 173 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و مليون و 699 ألف دولار ببعض دور العرض في دول العالم.

ومن المقرر أن يصل فيلم الفانتازيا The Green Knight إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تم تأجيل طرحه عدة مرات دون الكشف عن أسباب.

يدور فيلم The Green Knight حول مغامرة خيالية ملحمية مستوحاة من أسطورة آرثر الخالدة، حيث يحكي فيلم " The Green Knight" قصة السير جاوين (ديف باتيل)، ابن شقيق الملك آرثر المتهور، الذي يشرع في مسعى جريء لمواجهة الفارس الأخضر الذي يحمل نفس الاسم، وهو الزمرد العملاق.

ويتعامل جاوين مع الأشباح والعمالقة واللصوص والمخططين في رحلة أعمق لتحديد شخصيته وإثبات قيمتها في نظر عائلته ومملكته من خلال مواجهة التحدي النهائي.

العمل الجديد من إخراج ديفيد لوري، فيلم The Green Knight من بطولة أنيس ريزو، جو أندرسون، ديف باتيل، أليسيا فيكاندر، نويل براون، ساريتا تشودري، نيتا ميشرا، تارا ماي، أثينا فريزل، شون هاريس، كيت ديكي.

كما حقق فيلم الأنيمشن The Addams Family 2 إيرادات وصلت إلى 94 مليونًا و 699 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الماضى، وكان قد حقق 17 مليونًا و325 ألف دولار في افتتاح العمل بـ4207 دارعرض أمريكية.

يعد العمل هو تكملة لـ فيلم The Addams Family الذى طرح في خلال عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا، أما عن فيلم The Addams Family 2 فـ يدور حول Morticia و Gomez الذين نجدهم في حالة ذهول من أن أطفالهم يكبرون ويتخطون العشاء العائلي، وذلك قرروا التحضير لـ قضاء يوم عائلى، حيث تأخذهم مغامرتهم عبر أمريكا، التي ستكون مليئة بالمرح مع ابن عمهم الشهير، It ، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الغريبة الجديدة، ولكن يبقى السؤال ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟.