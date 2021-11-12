أول تعليق لـ محمد سعد بعد نفاذ تذاكر"اللمبي في الجاهلية" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان محمد سعد، على نفاذ تذاكر مسرحية "اللمبي في الجاهلية" المعروضة حاليا بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر إلى الأحد 14 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكتب سعد، عبر حسابه على إنستجرام: "مع السلام عليكوا لكل أهل الرياض والسعودية.. أنا موجود معاكوا بمسرحية اللمبي في الجاهلية، والتذاكر كمبليت ومية مية، وشكر خاص لهيئة الترفيه على الحلاوة ديه، وتحية حايرة طايرة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ".

مسرحية "اللمبي في الجاهلية" يُصارع فيها "اللمبي" من أجل الارتباط بالأميرة "كروانة" التي ترفضه رفضاً باتاً، فيلجأ للسحر، مما يقلب حياته رأساً على عقب، في مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.