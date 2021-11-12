شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى حفل ضخم بموسم الرياض بحضور تركى آل الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن حفلات موسم الرياض 2021 عاش جمهور الرياض يوم الخميس ليلة من خيال، افتتحتها زينب حسن إحدى المشاركات فى برنامج "بوليفارد المواهب"، ثم اعتلت المسرح ولأول مرة فى السعودية الفرقة الأردنية الصاعدة "حرقة كرت"، التى دمجت بين الإيقاع الغربى والعربى، حيث قدموا لوحة فنية وسط تفاعل كبير من الجمهور، ليصل بعدها النجم المصرى تامر حسنى، واستقبله جمهوره بكل شوق، وقدم عددا من أغانيه بطريقة مختلفة، وضم المسرح فرقة استعراضية أشعلت الأجواء.

وأكد النجم تامر حسنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى تم تنظيمه من قبل الشركة المنظمة للحفل "بنش مارك"، سعادته بتقديم حفل فى موسم الرياض للمرة الثانية على التوالى والتفاعل الكبير من الجمهور السعودى، متمنيا أن يكون دائما عند حسن ظن الجمهور السعودى الكريم، وأكد أن موسم الرياض 2021 يشهد اختلافا وتطوراً عن النسخة الأولى، خاصة فى الناحية الفنية، حيث إن المسرح أكبر فى المساحة، وأنظمة الصوت والصورة أحدث تقنيا.

وأثنى النجم تامر حسنى على زيارة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ لحفله فى موسم الرياض، قائلا: "شرف كبير بالنسبة لى، خاصة أنه الحفل الوحيد الذى اختار زيارته منذ انطلاق النسخة الثانية من الموسم".

وأكد تامر أن الزيارة كانت مفاجأة بالنسبة له وللجمهور، ولفت إلى أن الحضور من الجمهور السعودى فى حفله كان فوق الوصف.

وشكر تامر القائمين على تنظيم الحفل والحضور، وخص بالذكر الرئيس التنفيذى لشركة بنش مارك محمد زكى حسنين، وقال: "محمد كان أول شخص ينظم لى حفل فى السعودية، وكل حفلة أتفاجئ بما يقدمه من نجاح، محمد مثال للشاب السعودى الطموح"، كما أبدى إعجابه بفرقة "حرقة كرت"، وشارك أيضا الموهبة زينب حسن الغناء على المسرح.

جدير بالذكر أن زيارة المستشار تركى آل الشيخ لحفل النجم تامر حسنى لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث تعالت أصوات الجمهور سعادة برؤية رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأصبح العديد يحييه ويردد "نورت يا أبو ناصر".