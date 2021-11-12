شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم Free Guy وصلت كام منذ طرحه أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الحركة الكوميدي Free Guy إلى 331 مليونًا و 282 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض حول العالم منذ يوم 13 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 28 مليونًا و365 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 121 مليونا و 491 آلاف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و 209 مليونًا و 709 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسة شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.

كما كان قد كشف موقع Variety خلال تقرير مؤخراً عن تواجد النجمة ماريا كارى خلال أحدث أفلام الممثل العالمى ريان رينولدز Free Guy، الذى طرح فى الـ 13 من شهر أغسطس الماضى بجميع أنحاء العالم، حيث أكد التقرير أن وجودها سيقتصر على أغنية غنتها منتصف تسعينيات القرن الماضى بعرض كاريز عام 1995 بالتحديد.

وهى أغنية Mariah's Fantasy التي غنتها ماريا كارى بألبومها الخامس، والتي تعتبر من أنجح أغانيها منذ بدء مسيرتها الغنائية، حيث يتم توظيف الأغنية لملائمة الفيلم بصورة كبيرة، مثلما كشف النجم العالمى ريان رينولدز خلال تصريحات تليفزيونية نقلها موقع Variety، مؤكداً أنه من أشد المعجبين بالمغنية الشهيرة.