زينة تستعين بالجمهور بسبب "شنطتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة زينة، متابعيها صورا جديدة من داخل أحد المتاجر .

ونشرت زينة، الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت "أسود أو تركواز بسرعة من فضلكم"، وعلقت الفنانة صابرين علي الصور "قمرون يهبلون".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "قمر يا زينة"، "سكر محلي محطوط علي كريمة"، "بلاك يا قمر"، "تركواز يا قمر"، "زي القمر".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "كله بالحب" في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها الفنان أحمد السعدني، الفنان مصطفى درويش، الفنانة صابرين، من إخراج عصام عبدالحميد.