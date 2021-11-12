نسرين طافش تعتذر عن عدم المشاركة في "المداح 2" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نسرين طافش، سبب رفضها المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "المداح" الذي يخوض بطولته الفنان حمادة هلال.

وكتبت طافش، عبر حسابها على تويتر: "اعتذرت عن المشاركة في مسلسل (المداح) الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو (جوقة عزيزة) في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت".

وأضافت: "لا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة (المداح) النجاح في الجزء الثاني".

جدير بالذكر أن الجزء الأول بمسلسل "المداح" شارك في بطولته حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.