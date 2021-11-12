فيفي عبده: "الرقص في دمي ورأيت حب الناس لما مرضت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن حبها للرقص والمزيكا وشائعة وفاتها والسوشيال ميديا.

وقالت فيفي، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "أنا بحب الرقص جدًا وهو في دمي، وأنا بسمع المزيكا بحس إني عايشة وأكون فرحانة ومبسوطة، وكنا نقول زمان الكتاب يكتبون كلمات حلوة، والآن أيضا هناك أغان جميلة".

وأضافت: "رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، حتى أنه طلع عليا شائعة أنني توفيت ولكن حبيت نفسي وأنا رأيت الناس تترحم عليا رغم صعوبة الشائعات، والميديا غيرت البيوت كثيرا".

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشاركها البطولة حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.