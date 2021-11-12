الكشف عن كواليس القاء القبض على بيبي بوشهري.. ذهبت الى الشرطة للحصول على تعويض فتحولت الى متهمة!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - كشف حساب على موقع تويتر عن كواليس حبس الفاشينيستا والممثلة الكويتية بيبي بوشهري وصديقها، على خلفية مقطع مخلّ بالآداب لهما، وفق حسابات إخبارية محلية.

ووفق ما أورده حساب ”تفتيش“ المحلي، في تفاصيل عن الواقعة، توجهت بيبي بوشهري إلى مركز الشرطة، وأرادت تقديم بلاغ عن مقطع الفيديو، في محاولة لحماية نفسها وللحصول على تعويض، لكنها تحولت من شاكية إلى متهمة.

وكانت النيابة العامة في دولة الكويت قد قررت يوم الأربعاء، حبس الفاشينيستا والممثلة بيبي بوشهري وصديقها، وذلك على خلفية مقطع مخلّ لهما، وفق حسابات إخبارية محلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات قانونية ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات في محتوى ما يقدمونه.

وسبق أن واجهت الفاشينيستا سارة الكندري، وزوجها آنذاك أحمد العنزي، تهما بمخالفة الآداب العامة لتقاليد المجتمع الكويتي عبر مواقع التواصل، بينما صدر حكم بحبسهما عامين مع الشغل، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما في يناير/كانون الثاني الماضي.