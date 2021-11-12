كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - ردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري على متابِعة انتقدت طريقة ارتدائها الحجاب وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطرحت ”الأنصاري“ سؤالا على المتابعة جاء فيه: ”زين ليش تلبسين الشيلة، إذا مطلعة نص شعرج، ما تعرفين الدين؟“.
بدورها ردت امل الانصاري قائلة: ”إلا عزيزتي أعرف الدين، زي ما إنتي تعرفينه أكيد، لكن ربك يهدي من يشاء، إنتي ادعيلي بالهداية، وإن شاء الله إني أتحجب“.
وتابعت امل الانصاري“: ”بسيطة إذا ما يعجبك سنابي، بلوك، ديليت، مررا سهلة“.
يذكر ان امل الانصاري كانت قد اعلنت منذ فترة انها غير ملتزمة بالحجاب، معلقة:“ أرجع أكرر البنات المحجبات ، الحجاب الإسلامي.. أنا ما محجبة أعرف.. لأن ما يعتبر حجاب حجاب.. الطرحة طرحة العروسة“.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقاد طريقة ارتدائها الشيلة.. أمل الانصاري ترد: “اعرف الدين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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