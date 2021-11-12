بعد انتقاد طريقة ارتدائها الشيلة.. أمل الانصاري ترد: “اعرف الدين”

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - ردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري على متابِعة انتقدت طريقة ارتدائها الحجاب وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت ”الأنصاري“ سؤالا على المتابعة جاء فيه: ”زين ليش تلبسين الشيلة، إذا مطلعة نص شعرج، ما تعرفين الدين؟“.

بدورها ردت امل الانصاري قائلة: ”إلا عزيزتي أعرف الدين، زي ما إنتي تعرفينه أكيد، لكن ربك يهدي من يشاء، إنتي ادعيلي بالهداية، وإن شاء الله إني أتحجب“.

وتابعت امل الانصاري“: ”بسيطة إذا ما يعجبك سنابي، بلوك، ديليت، مررا سهلة“.

يذكر ان امل الانصاري كانت قد اعلنت منذ فترة انها غير ملتزمة بالحجاب، معلقة:“ أرجع أكرر البنات المحجبات ، الحجاب الإسلامي.. أنا ما محجبة أعرف.. لأن ما يعتبر حجاب حجاب.. الطرحة طرحة العروسة“.