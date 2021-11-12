شكرا لقرائتكم خبر عن فريد هيشينجر أحدث المنضمين لـ فيلم نيكولاس كيدج الجديد Butcher’s Crossing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الممثل الشاب فريد هيشينجر (The White Lotus، Pam & Tommy) للعب دور البطولة أمام الممثل العالمى نيكولاس كيدج في فيلم Butcher’s Crossing، الذى سيقوم بـ إخراجه المخرج جابي بولسكي، المقتبس من رواية جون ويليامز عام 1960، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

في الفيلم الذي كتبه بولسكي و Liam Satre-Meloy ، سيلعب هيشينجر دور ويل أندروز، طالب ساذج من جامعة هارفارد يتجه غربًا في عام 1874 لتحقيق حلمه في رؤية البلاد والعيش على الأرض، ويوافق ويل على تمويل رحلة استكشافية خطيرة ولكنها مربحة إلى كولورادو، بقيادة ميلر (كيج)، وهو صياد متمرس مهووس بقطيع جاموس شبه أسطوري لمحه ذات مرة في جبال روكي، ومع مرور الأسابيع والأشهر، فإن عزم ميلر المنفرد على ذبح كل جاموس في القطيع الهائل يعرض ويل وبقية مجموعة الصيد لخطر فقدان عقلهم وحياتهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وبدأ الممثل العالمى نيكولاس كيدج التصوير في أكتوبر الماضى في الولايات المتحدة، و Butcher’s Crossing تأليف بولسكي وليام، وتدور أحداثه حول شاب ترك الدراسة في جامعة هارفارد وذهب ليبحث عن مصيره في الغرب من خلال ربط مصيره بفريق من صيادي الجاموس بقيادة ميلر (كيدج)، ويشرعون في رحلة مروعة مليئة بالمخاطر، وأحداث الفيلم تدور في سبعينيات القرن التاسع عشر.

وكانت قد رصدت عدسات المصورين، واقعة القبض على النجم العالمي نيكولاس كيدج، فى حالة سُكر، داخل أحد المطاعم الشهيرة فى ولاية لاس فيغاس الأمريكية، بعد أن دخل في مشاجرة كبيرة مع موظفي وعمال المطعم.

ونقلت صحيفة ذا صن الإنجليزية، تفاصيل واقعة القبض على النجم العالمي صاحب الـ 57 عاما، والتى بدأت بخلع كيدج حذاءه فى المطعم، ومخاطبته للعمال فى المطعم بصوت صاخب، بينما وجه حديثه للعاملين بأنه لا يمتلك أي مأوي.

وظهر كيدج فى الفيديو الذى نشرته الصحيفة الإنجليزية، وهو يخرج من مطعم Lawry's Prime Rib بالقرب من ولاية لاس فيغاس الشهير الأسبوع الماضي، ونقل التقرير أن العاملين فى المطعم لم يتعرفوا على النجم الفائز بجائزة الأوسكار، وبعد تعرفهم على هويته الحقيقية قاموا بطلب الأمن.