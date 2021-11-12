نادين نسيب نجيم ترد على انها كانت “اجمل قبل عمليات التجميل” وترقص على “اه لو لعبت يا زهر”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - حلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة في برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، حيث تحدثت عن تتويجها في بداية حياتها ملكة جمال لبنان وعمليات التجميل التي خضعت لها.

وقالت نادين نسيب نجيم: “تتويجى كان من أجمل اللحظات في حياتى وكنت محضرة نفسى للمسابقة مش عشان شوفت دعاية وكنت محضرة لها من وقت ما كان عندى 16 سنة، ولكن أسوأ ما فيها إنها بتسرق من الشخص الحرية”.

وعن تجربتها في عالم الموضة والأزياء قاتل نادين نجيم: “التجربة مش بتضايقنى لأنى بعمل اللى يريحنى ومش بيضايقنى اللى يقول نادين كانت أحلى قبل عمليات التجميل أنا بعمل اللى يريحنى واللى بشوفه بعمله، وهى حرية شخصية، وأنا إزاى أشوف نفسى فى المرآة بعمله، ومش هنسى إن لم ينتخبونى في ملكة جمال من فراغ وقدرت أخدت اللقب عن جدارة واستحقاق، ولازم كل مرأة تهتم بنفسها لأن كل واحدة فيها حاجات حلوة والأهم هي الرياضة وأنا بعد فترة من الانفجار تخنت 8 كيلو”.

وعن أكثر الفنانين حبا لهم في الأفلام المصرية قالت نادين نجيم: “كنت بحب وبنجذب إلى البطلات أكثر مثل سعاد حسنى وميرفت أمين ونادية الجندى ونبيلة عبيد ومديحة كامل، وكنت أحكى اللهجة المصرية وأنا صغيرة أفضل من دلوقتى بسبب مشاهدتى للأفلام المصرية، وكان زميلاتى في المدرسة ينتظرونى عشان أحكى باللهجة المصرية، وبحب عادل إمام ومحمد سعد في الكوميديا”.

وختمت نادين نسيب نجيم مشاركتها في البرنامج بوصلة رقص شعبية على انغام اغنية “اه لو لعبت يا زهر” للفنان احمد شيبة.