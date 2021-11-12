اليسا تصل السعودية: “واخيرا في الرياض”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن فرحتها بوصولها إلى العاصمة السعودية ​الرياض​ وذلك استعداداً لحفلها المرتقب هناك اليوم الجمعة في 12 نوفمبر /تشرين الثاني مع الفنان ​الشاب خالد​ ضمن حفلات ​موسم الرياض​.

وشاركت إليسا متابعيها بمقطع فيديو وثق لحظة وصولها إلى المطار في ​المملكة العربية السعودية​ مرتدية ملابس كاجوال عبارة عن جينز وتوب وواضعة كمامة سوداء على وجهها.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/elissakh/status/1458856074996555781?ref_src=twsrc%5Etfw

أرفقت اليسا الفيديو بتعليق بتعليق قالت فيه :”أخيراً في الرياض لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعاً”.

وكانت إليسا غردت قبل ذلك كاتبة :”عم بستعد للسفر على الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصورو فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى. ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم بهالموسم الاستثنائي وبهالحفلات الرائعة”.