اعلامية لبنانية مصدومة: “خبروني اذا في سرقة بتاريخ البشرية بهذا الحجم”

كتب امير فتحي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - عبرت الاعلامية اللبنانية كارين سلامة عن صدمتها من انهيار سعر الليرة اللبنانية الى مستويات قياسية امام الدولار في الوقت الذي ما زال سعره في المصارف “3900” فقط.

وكتبت كارين سلامة عبر حسابها على تويتر: “٢٣ الف لل #دولار الواحد،٣.٩٠٠ الدولار بالمصارف.اذا في سرقة بتاريخ البشرية بالحجم خبروني الخي ما بعود يحكي خيو للممات اذا اكله شي حصة من ميراثه”.

وتابعت “ساكتين وعم بتدافعوا رح جن،عم تحكوا بالانبطاح، هيدا هو تعريف الانبطاح لجلاديكم وقاتلي اولادكم الناس رح تاكل بعضها”.

٢٣ الف لل #دولار الواحد،٣.٩٠٠ الدولار بالمصارف.اذا في سرقة بتاريخ البشرية بالحجم خبروني

الخي ما بعود يحكي خيو للممات اذا اكله شي حصة من ميراثه.كيف بعدكم ساكتين وعم بتدافعوا رح جن،عم تحكوا بالانبطاح، هيدا هو تعريف الانبطاح لجلاديكم وقاتلي اولادكم

الناس رح تاكل بعضها #لبنان — carine salameh (@SalamehCarine) November 11, 2021

وكانت سلامة قد انتقدت ما جاء في الكلمة الاخيرة للامين العام لحزب الله حيث قالت “بلش يطلع ضغطي رح وقف احضر،في رئيس حزب ب #لبنان حاكم البلد عم يعترف انو عم بحارب باليمن ياعمي شوخصنا نحنا، وتمويله من ايران وبس تتدخل #أمريكا يلي حاكمة العالم بتنتفض عندن السيادة وبصيروا يحكوا بالدولة،عن اية دولة يا اولاد الله في شي مش طبيعي يا عالم سريالي المشهد.”.