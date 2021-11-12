الروائي المصري عمر العقاد يفوز بجائزة أدبية كبرى في كندا

تورنتو: فاز الروائي والصحفي الكندي من أصل مصري، عمر العقاد، بجائزة سكوتيابنك جيلر، أكبر جائزة كندية في الرواية، وتبلغ قيمتها 100 ألف دولار كندي.

وحصل العقاد على الجائزة عن رواية «يا لها من جنة غريبة» في حفل في تورونتو بثه التلفزيون مساء أمس الاثنين.

وتدور أحداث الرواية حول طفلين خلال أزمة اللاجئين العالمية.

وقالت لجنة التحكيم إن الرواية «تثير تساؤلات حول اللامبالاة والعجز، وفي نهاية المطاف، تقدم أدلة على كيفية التواصل بشكل متعاطف في عالم منقسم».

وكان العقاد الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، قد انتقل إلى كندا عندما كان في السادسة عشر من عمره، والتحق بالمدرسة الثانوية في مونتريال قبل أن يلتحق بجامعة كوينز في كينجستون في مقاطعة أونتاريو.

وعاش في تورونتو لمدة عقد تقريباً.

وتمنح الجائزة لمؤلف أفضل رواية أو مجموعة قصص قصيرة كندية تنشر بالانجليزية.