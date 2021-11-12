شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يغنى على طريقة جورج وسوف "ليه بيدارى كدة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب اللبنانى رامى عياش ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فى حلقة من جزأين الأول أذيعت اليوم الخميس والثانية تذاع يوم الجمعة فى تمام الساعة 11 مساء على قناة ON .

وشهد الجزء الأول من الحلقة العديد من المواقف الطريفة بينه وبين الدمية كارو، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله فى الغناء، كما أجاب عن العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

واستعرض رامى مواهبه داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات أبرزها أغنية "ليه بيدارى كدة" للنجمة روبى ولكن على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل الجمهور.