شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بيتر ميمى وفيدرا فى كواليس مسلسل "الجسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج بيتر ميمى تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "الجسر"، للفنانة نيللى كريم والفنان عمرو سعد، فى العديد من الأماكن المتفرقة فى القاهرة، ونشر بيتر ميمى صورة من كواليس التصوير عبر صفحته إنستجرام.

وتظهر نيللى فى دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللى كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى ومها نصار، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى، انتهى المخرج بيتر ميمى من تصوير فيلم "من أجل زيكو"، للنجمة منة شلبى التى تقوم بدورفتاة شعبية تسكن بحارة فى منطقة القلعة، ويشاركها بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج بيتر ميمى، الفيلم تدورأحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة.