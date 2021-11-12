شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا بالإسماعيلية 20 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي يوم 20 نوفمبر الجاري، في أحد الفنادق بمحافظة الإسماعيلية.

وكان النجم محمد حماقى، طرح آخر أغنيات ألبوم "فايتنى"، مؤخرا، "ودينا بعيد"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بعدما طرح يوم 21 أكتوبر "لا ملامة" ضمن الألبوم والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم.

وقال محمد حماقى، فى بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام" - فى وقت سابق - إنه كان قد اتخذ قرارا بطرح الألبوم بأكمله يوم 6 أكتوبر، لكنه تفاجأ بصعوبة خروجه دفعة واحدة، وبدأ فى أخذ آراء أكثر من شخص مقرب له، فقالوا له: "إن الجمهور مستني الألبوم ومينفعش نتأخر عنه أكثر من كدة"، وبالتالى قرر طرحه على أجزاء.

وأضاف: "طرح الألبوم بشكل متقطع، جاء بسبب تأخرنا في التحضيرات.. وطلب الجمهور أكثر من مرة بنزوله، فلهذا قررنا طرح أغنية كل أسبوع حتى نتكمن من التحضيرات المناسبة، لكي يظهرالألبوم بالشكل المناسب واللائق".