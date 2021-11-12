شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: بحب أغانى المهرجانات وبسمعها ومعنديش مانع ألحن لمن يؤديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هانى شنودة، إنه يحب أغانى المهرجانات ويرى أنها من قبيل التطور والتقدم الموسيقى، ولكن بشرط أن تكون كلماتها غير خارجة، وتابع: "بحب أغانى المهرجانات وبسمعها وبسمع كل حاجة"، مشدداً على أنه لا يوجد لديه أي مانع في التلحين لمطربى المهرجانات مثل حسن شاكوش وغيره من المطربين.

وعلق "شنودة"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على أسم مغنى المهرجانات حسن شاكوش، قائلاً: "اسمه شاكوش حلو.. وكل ما كان الاسم غريب كل ما تنجح"، وأضاف ضاحكاً: "وحمو بيكا كويس أنه حموه".

وشدد "شنودة"، على أن أى شخص له جمهور يسمى فنانا مهما كان نوع المنتج الذى يقدمه لجمهوره، وأغانى المهرجانات لها جمهور عريض، وتابع: "أي حد له جمهور يسمى فنان مهما كان ما يقدمه".

واستنكر "شنودة"، كلمات الأغانى التي تتضمن وجود عذاب في الحب، مشدداً على أن الحب لا يوجد به أي عذاب، وتابع:"أنا أمشى على النيل وأقول يا شبشب الهنا يا ريتنى كنت أنا..لا مش أنا ..أنا ربنا كرمنى كإنسان.. مش بحب كدا".