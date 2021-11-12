شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "عائلة تس" يبدأون بروفات استعدادا لعرضها فى السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق عمل مسرحية "عائلة تس" إلى المملكة العربية السعودية، وذلك استعداد لتقديم العرض المسرحى الذى يقدم بطولته عدد من نجوم الكوميديا، والمقرر عرضه في موسم الرياض على مسرح محمد العلى ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من شهر نوفمبر الجارى.

وظهر أبطال وفريق عمل مسرحية "عائلة تس" خلال عدة صور أثناء اجراء البروفات الأولى قبل عرضها وهم، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا.

من جانب آخر، انتهى فريق عمل فيلم "مربع برمودة" للفنان مصطفى خاطر، من تصوير مشاهد الفيلم، بعد أن تم تصوير هذه المشاهد في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلي العديد من الشوارع بالقاهرة.



صناع مسرحية عائلة تس



بيومى فؤاد ومصطفى خاطر



بيومى فؤاد وسليمان عيد



كواليس مسرحية عائلة تس



مصطفى خاطر وبيومى فؤاد واوس اوس



فريق مسرحية عائلة تس



بروفات مسرحية عائلة تس



مسرحية عائلة تس



بيومى فؤاد ومصطفى خاطر واوس اوس



بيومى فؤاد وفريق عمل مسرحية عائلة تس



فريق عمل مسرحية عائلة تس



شيماء سيف ومصطفى خاطر واوس اوس ومحمد سلام



اوس اوس ومصطفى خاطر وشيماء سيف



مصطفى خاطر واوس اوس