شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يتألق بأغانى العندليب فى مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم هاني شاكر بحفل غنائي كبير ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين التى تقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، منها لوسمحتوا ووعد مني والشوق والحب ومع قلبك ولو رحت بعيد ودعوة فرح والمفروض ومع قلبك ولي ياقلبي لي، ماتهدديش بالانسحاب وسألتك انتي مين وكده بردو ياقمر وعلي الضحكاية، كما قدم أغنية بحياتك يا ولدي امرأة للعندليب عبدالحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية احلف بسماها.

ووجه هاني شاكر الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية ووزيرة الثقافة على حرصها الدائم على إقامة المهرجان كل عام، كما وجه الشكر للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وبدأ النجم هاني شاكر حفله الغنائي على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية ولا بيك ولا بيا، وسط تفاعل كبير مع جميع الحاضرين، وقال هاني شاكر أن مهرجان الموسيقي العربية مش ببحلو غير بالجمهور.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.