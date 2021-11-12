شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الراحل نجيب سرور بالمركز القومى للمسرح الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج الكبير خالد جلال، وبحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، يتسلم فريد نجيب سرور؛ درع تكريم المهرجان بدورته الـ13 "دورة الآباء" وشهادة تقدير بإسم والده الراحل، وذلك فى الخامسة مساء الأحد القادم ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م بمقر المركز القومى للمسرح.

يذكر أن الدرع التذكارى وشهادة التقدير قد تسلمهما الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتم إيداعهما فى المركز القومى للمسرح بالتنسيق مع العائلة، وذلك خلال تكريم المهرجان لاسم الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور.

جدير بالذكر أن سرور رغم رحيله المبكر فى سن السادسة والأربعين إلا أنه أبدع وقدم بعض أهم الأعمال فى تاريخ المسرح المصرى مثل مسرحيات: "ياسين وبهية"، "آه ياليل ياقمر"، "قولوا لعين الشمس"، "يابهية وخبرينى"، "آلو يامصر"، "الكلمات المتقاطعة"، "ملك الشحاتين"، "الذباب الأزرق"، "منين أجيب ناس"، وغيرها. وقد عُرضت معظم هذه المسرحيات، وكان الفنانون الكبار كرم مطاوع وجلال الشرقاوى وشاكر عبد اللطيف، أبرز مخرجيها، فيما أخرج هو اثنتين منها. ومن بين أعماله الشعرية المميزة دواوين: "التراجيديا الإنسانية"، "لزوم ما يلزم"، "بروتوكولات حكماء ريش"، وغيرها كثير.