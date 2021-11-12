شكرا لقرائتكم خبر عن عصام إمام: الزعيم بصحة جيدة وبيحل الكلمات المتقاطعة ويدرس عملا فنيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، إن الزعيم بصحة جيدة ويعيش حياة جيدة جداً، ولا صحة للشائعات التي يتم ترديدها خلاف ذلك، وتابع: "في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سببا يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات.. الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته".

وأضاف "إمام"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أنه تلقى الكثير من الاتصالات التي تريد الاطمئنان على صحة الزعيم من مختلف بلدان العالم، وتابع: "وأخر هذه الاتصالات من استراليا بيطمنوا على صحة الزعيم".

وناشد "إمام"، الجميع تحرى الدقة فيما يتم تناوله من أخبار حول صحة الفنان عادل إمام، معرباً عن استيائه الشديد نتيجة حجم الشائعات التي يتم تداولها، وهو ما يكلفه وقتاً كبيراً للرد عليها ونفيها، وتابع: "أناشد الجميع.. مش هرد تانى لأنى زهقت من الحكاية دى.. لأن لو فيه حاجة إحنا هنخبى ليه".

وكشف "إمام"، عن أن الزعيم عادل إمام يعمل على دراسة عمل فنى جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، يشارك فيه مع ابنه محمد ومن إخراج رامى إمام.