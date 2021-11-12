تفاصيل حالة أم كلثوم الصحية قبل رحيلها.. نوبة قلبية ونزيف في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد مسرح البوليفارد في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس 11 نوفمبر، افتتاح أولى ليالي العرض المسرحي "رحلة الست"، الذي يحكي سيرة الفنانة الكبيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم المسرح عرضًا لمقتنيات الست، بينها بعض ملابسها، وصورا خاصة لها، إلى جانب نسخًا من صحف تناولت خبر نقل أم كلثوم للمستشفى قبل وفاتها، وجاء فيه إصابتها بنوبة قلبية، ونزيف في المخ، ونقلها لمستشفى المعادي، إذ أحست في بيتها بصداع شديد، ونُشر الخبر في الصفحة الأولى من جريدة الأخبار.

كما شهدت الصفحة الأولى تنويهًا عن موضوع كتبه الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين يحمل عنوان "حديث مع أم كلثوم قبل الأزمة بساعات"، على أن يطالع القراء تفاصيله في إحدى الصفحات الداخلية للجريدة.

مسرحية "رحلة الست" عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظافرها، حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.

وكان مصدر خاص كشف لمصراوي، أن شخصية أم كلثوم تجسدها خلال الأحداث 4 ممثلات مصريات في مراحل عمرية مختلفة.

وتتضمن الأحداث ظهور عددا كبيرا من الشخصيات في حياة "الست" والتي ساهمت في صناعة نجوميتها واسمها الكبير.

ويظهر ضمن الأحداث بليغ حمدي، ويجسد القصبجي الفنان أحمد مصطفى، كما يظهر الشيخ زكريا ويجسده الفنان ياسر عزت، أما موسيقار الأجيال يلعب دوره الفنان مجدي صبحي.

ويخرج العرض المخرج اللبناني هشام جابر ويساعده في التنفيذ فريق مصري يتضمن عددا من المخرجين الشباب.