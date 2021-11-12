هل يخاف أحمد السقا من الموت أم الفشل أم المرض؟.. الفنان يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل النجم أحمد السقا، ضيفا على أولى حلقات برنامج "حبر سري" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، متحدثا عن شائعة وفاته وأكثر ما يخاف منه.

وقال السقا، خلال الحلقة عن شائعة وفاته، قائلا: "كان فيه خبر بإحدى الصحف القومية يحمل عنوان (مصرع أحمد السقا في حادث سير)، وللأسف الراجل اللي عمل الحادثة كان اسمه مشابه لي، فالبعض افتكروا اني أنا، ولما عرفت وقتها، اتصلت بأهلي وأحبابي وطمنتهم عليا".

ووجهت مذيعة الحلقة، سؤالا للسقا بالحلقة عن أكثر ما يخاف منه (الموت أم المرض أم الفشل)، فأجاب: "ولا حاجة من دول.. ولكن ما أخاف منه وأحرص عليه دائما اني ما أزعلش حد أو أجرح حد، وأحاول على قدر الإمكان مزعلش حد مني".

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام، كرمت الفنان أحمد السقا وتم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.